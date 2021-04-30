Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована на 18 месяцев за допинг

Ее дисквалификация будет отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Российская бегунья Татьяна Передунова дисквалифицирована на 18 месяцев за допинг. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

24-летнюю спортсменку обвиняют в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил - "Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена". Ее дисквалификация будет отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Татьяна Передунова является бронзовым призером командного чемпионата России в беге на 800 метров в 2017 году. Она также становилась серебряным призером первенства страны среди юниоров в 2015-м.

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Видео: YouTube / Сергей Дзержинский