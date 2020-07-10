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Российская церковь загорелась после удара молнии

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Пострадала церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вологодской области.

Российская церковь загорелась после удара молнии. Об этом сообщили представители регионального отделения МЧС в Вологодской области. Очевидцы  опубликовали произошедшее в паблике во "Вконтакте". На кадрах видно, что пламя вырывается из-под крыши здания, а само помещение охвачено дымом.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось тление деревянной обрешетки из-под металлической кровли

сообщение ГУ МЧС по региону

По данным экстренного ведомства, инцидент произошел около 17 часов вечера 9 июля. В купол кирпичной церкви Успения Пресвятой Богородицы попала молния. Она вызвала пожар. На данный момент известно, что никто не пострадал. Данная церковь давно не функционирует. В последние годы местные жители пытались ее восстановить.

Спасателям удалось справиться с возгоранием за два часа.

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Видео: соцсети

Теги: вологодская область, пожар, удар молнии, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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