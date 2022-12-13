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Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов

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Игорь Конашенков рассказал о работе по ликвидации военных объектов ВСУ на СВО.

Силы российской оперативно-тактической и армейской авиации, ракетные войска и боевые артиллерийские подразделения за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали два украинских склада с боеприпасами и вооружением. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 14 января рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что цели ВС РФ находились на территории Донецкой народной республики и Запорожской области. В общей сложности поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины в 123-х районах.

Поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк (ДНР) и Зеленый Гай Запорожья, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: на Донецком направлении штурмовые отряды ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, запорожская область, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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