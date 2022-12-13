Минобороны: на Донецком направлении штурмовые отряды ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ

Игорь Конашенков рассказал об операции в районе населенного пункта Соль.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Донецком направлении ликвидировали более 70 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Задание было выполнено около населенного пункта Соль в Донецкой народной республике при участии штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск (ВДВ). Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 14 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что также военные уничтожили в районе десять единиц боевой техники противника.

Штурмовые отряды при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР.

Фото и видео: Минобороны России