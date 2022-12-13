ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и "Ольха" в Бердянске и ДНР

Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО за день.

Российские силы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции перехватили семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", расположенных в городе Бердянске Запорожской области на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 14 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что также дополнительно ликвидированы четыре дрона противника.

Средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской народной республики и Павловка Донецкой народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России в Харьковской области уничтожили украинскую артсистему М777.

Фото и видео: Минобороны России