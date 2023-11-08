Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российска артиллерия подразделений "Западной" группировки российских войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции пресекли попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 8 ноября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что противник пытался провести свою миссию в районах Синьковки и Тимковки.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

За минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили порядка 160 человек личного состава ВСУ. В основном пришлись на 54-ю и 67-ю механизированные бригады, размещенные вблизи Синьковки и Тимковки.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2".

Фото и видео: Минобороны России