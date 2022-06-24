Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине

Игорь Конашенков рассказал о поражении пяти ракет "Точка-У".

Российская противовоздушная система обороны сбила два украинских боевых самолета Су-25, а также пять беспилотников противника в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 24 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным генерал-майора РФ, средства авиации ВСУ летали над территориями Харьковской и Николаевской областей.

За сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Дроны находились в воздушном пространстве над такими населенными пунктами как Попасная и Капитаново Луганской Народной Республики, Вербовкой и Донецким Харьковской области. ПВО России ликвидировало пять тактических ракет "Точка-У" в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм.

ВС РФ заблокировали в районе Горского и Золотого до 2 тыс. украинских военных и наемников.

Фото и видео: Минобороны России