Игор Конашенков рассказал о том, какие подразделения находится в окружении у ВС РФ в регионе.

Вооруженные силы России заблокировали в районе Горского и Золотого до двух тысяч. украинских военных и иностранных наемников. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 24 июня. По данным генерал-майора, в ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ загнали в котел несколько боевых подразделений противника.

Окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады теробороны, артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт добавил, что на текущий момент руппировка украинских войск полностью блокирована. В котле остаются около 1 800 военнослужащих, 120 нацистов из запрещенного движения "Правый сектор", до 80 иностранных бойцов. Также в регионе у ВСУ есть свыше 40 единиц бронированных машин и около 80 артиллерийских орудий и минометов. В данном районе за последние сутки отказались от сопротивления российским военным и добровольно сдались в плен 41 человек.

"Правый сектор" - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация

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Фото и видео: Минобороны России