Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow

Российская противовоздушная система обороны за последние сутки проведения специальной военной операции перехватила 15 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а также три ракеты HARM и одну британскую ракету Storm Shadow. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Дополнительно генерал-лейтенант пояснил, что за день было ликвидировано 16 беспилотных летательных аппаратов противника.
Перехвачено пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также одна крылатая ракета Storm Shadow.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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