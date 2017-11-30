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Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российская противовоздушная система обороны за последние сутки проведения специальной военной операции перехватила 15 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а также три ракеты HARM и одну британскую ракету Storm Shadow.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Дополнительно генерал-лейтенант пояснил, что за день было ликвидировано 16 беспилотных летательных аппаратов противника.

Перехвачено пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также одна крылатая ракета Storm Shadow.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, storm shadow, всу, игорь конашенков, минобороны, пво, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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