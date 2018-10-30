Глава России сообщил о развитии научных проектов.

России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин заметил, что мероприятия удалось закончить, несмотря на задержки связанные с западным антироссийским санкционным давлением. Он напомнил, что вопрос о необходимости создания СКИФА поставили перед правительством представители Сибирского отделения Академии наук, Институт ядерной физики. Политический лидер страны отметил, что постарается присутствовать на официальном открытии научной установки. Речь идет об устройстве класса "мегагасайенс" "Сибирский кольцевой источник фотонов". Мероприятие состоится в в Новосибирской области.

И действительно были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово. Владимир Путин, президент РФ

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025