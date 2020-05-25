России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково". Информацию по проведенному исследованию опубликовали журналисты из Bloomberg. По данным научной работы ученые пришли к выводу, что причиной кризиса в РФ станет падение мирового спроса на энергетические ресурсы, а также пандемия коронавируса.
Эксперты напомнили, что на данный момент практически половина бюджета России составляется за счет доходов от торговли энергоресурсами. Сейчас спрос на данный товар резко упал. Это привело к краткосрочному установлению отрицательной стоимости на сырье. В "Сколково" заметили, что пик потребления ископаемого топлива мог прийтись на 2019 год. Этот показатель пришелся на 15 лет раньше, чем прогнозировали российские экономисты.
Специалисты добавили, что экономике РФ придется адаптироваться к новой реальности. Если этого не произойдет, то доходы государственного бюджета будут "драматически падать". При этом рост ВВП страны за следующие 20 лет ограничится показателем в 0,8 процента.
Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне.
Видео: YouTube / CareerOneStop
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все