Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ.

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково". Информацию по проведенному исследованию опубликовали журналисты из Bloomberg. По данным научной работы ученые пришли к выводу, что причиной кризиса в РФ станет падение мирового спроса на энергетические ресурсы, а также пандемия коронавируса.

Эксперты напомнили, что на данный момент практически половина бюджета России составляется за счет доходов от торговли энергоресурсами. Сейчас спрос на данный товар резко упал. Это привело к краткосрочному установлению отрицательной стоимости на сырье. В "Сколково" заметили, что пик потребления ископаемого топлива мог прийтись на 2019 год. Этот показатель пришелся на 15 лет раньше, чем прогнозировали российские экономисты.

Специалисты добавили, что экономике РФ придется адаптироваться к новой реальности. Если этого не произойдет, то доходы государственного бюджета будут "драматически падать". При этом рост ВВП страны за следующие 20 лет ограничится показателем в 0,8 процента.

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Видео: YouTube / CareerOneStop