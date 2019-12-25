России предсказали резкий рост смертности от рака

Врачи объяснили, с чем связаны проблемы с раковыми больными.

России предсказали резкий рост смертности от онкологии. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники в медицинском сообществе. Согласно исследованию аналитиков из RNC Pharma и соцсети "Доктор на работе", больше половины врачей увидели ухудшение ситуации с доступной медицинской помощью для раковых больных. Так ответили 52% опрошенных. Они связывают данное положение с распространением коронавируса по стране.

Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями Илья Черниковский, заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62

Врачи добавили, то на данный момент остановлен осмотр плановых пациентов. Их не принимают до соответствующего распоряжения главного санитарного врача страны. В связи с данной ситуацией в РФ снижается количество новых выявленных случаев онкологических заболеваний.

Врачи рассказали, что в настоящее время профильные больницы перегружены, как и их сотрудники. В России специалистам приходится перепрофилировать лечебные отделения. При этом вырабатывающие мощности не компенсируются.

Ученые разработали калькулятор смерти от коронавируса.