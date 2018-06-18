Латвийские шпроты не вернутся на российский рынок

Россия в 2015 году запретила ввозить на территорию страны шпроты из Эстонии и Латвии, так как в них была превышена концентрации вредных веществ.

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш рассказал, что производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме. Об этом сообщил "Интерфакс".

Посол отметил, что частичная отмена запрета – это хорошо, но после всех ограничений, производители будут смотреть в сторону России по остаточному принципу.

Россия в 2015 году запретила ввозить на территорию страны шпроты из Эстонии и Латвии, так как в них была превышена концентрации вредных веществ, в том числе бензопирена. В 2017 году в Россию начали поступать латвийские шпроты SIA Karavela и эстонские DGM Shipping AS. Марис Риекстиньш уверен, что в 2015 году Россия выдвинула претензии, чтобы защитить своих производителей.

Ранее посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах и бальзаме.

Видео: YouTube/ Great Big Story