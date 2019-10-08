России предрекли рекордное число мигрантов

В этом году в Россию приедет рекордное количество мигрантов из Средней Азии.

Россия примет в 2019 году рекордное количество мигрантов. Такие показатели ждут эксперты, которые основываются на данных Росстата. С января по июля в страну приехали более 153 тысяч человек. Это количество почти вдвое превышает статистику прошлого года. И является самым высоким за последнее десятилетие

Специалисты полагают, что в ближайшее время темпы миграции сохранятся или увеличатся.Среди причин увеличенного интереса к России стали новые правила оформления временной регистрации.

Но в противовес этому снижается число квот и разрешений на работу в России, которые в большей мере получали иностранные граждане из Европы и развитых стран мира, имеющие более высокую квалификацию, из-за санкций и запретов комментируют эксперты

Ранее Piter.tv писал "Левада-центр": россияне все больше не одобряют приезд трудовых мигрантов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/VOA News, Al Jazeera English