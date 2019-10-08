России предрекли рекордное число мигрантов

Россия примет в 2019 году рекордное количество мигрантов. Такие показатели ждут эксперты, которые основываются на данных Росстата. С января по июля в страну приехали более 153 тысяч человек. Это количество почти вдвое превышает статистику прошлого года. И является самым высоким за последнее десятилетие
Специалисты полагают, что в ближайшее время темпы миграции сохранятся или увеличатся.Среди причин увеличенного интереса к России стали новые правила оформления временной регистрации.
Но в противовес этому снижается число квот и разрешений на работу в России, которые в большей мере получали иностранные граждане из Европы и развитых стран мира, имеющие более высокую квалификацию, из-за санкций и запретов
комментируют эксперты
Ранее Piter.tv писал "Левада-центр": россияне все больше не одобряют приезд трудовых мигрантов.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/VOA News, Al Jazeera English
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