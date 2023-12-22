Бригады "Россети Ленэнерго" продолжают дежурство в праздники

Из-за низких температур воздуха жители 47-ого региона стали активно использовать климатическое оборудование, превышая заявленную мощность.

Во время новогодних праздников в компании "Россети Ленэнерго" продолжают находиться 118 бригад общей численностью в 259 человек. Каждая из этих бригад оснащена 119 единицами техники.

Из-за низких температур воздуха жители 47-ого региона стали активно использовать климатическое оборудование, превышая заявленную мощность. Чтобы предотвратить технологические нарушения, связанные с перегрузкой и повреждением оборудования, оно оснащается автоматическими системами защиты. При срабатывании такой защиты, бригады выезжают на место для ликвидации нарушений.

Специалисты напомнили потребителям о необходимости подавать заявки на увеличение мощности своих домов в случае роста энергопотребления. Владельцы индивидуальных жилых строений подают заявки индивидуально, а жители садоводческих товариществ - через свои товарищества. Об отключениях света, а также об обнаруженных повреждениях можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" перешли в режим повышенной готовности ещё в сердине декабря.

Фото: ПАО "Россети Ленэнерго"