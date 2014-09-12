Для обеспечения устойчивой и безопасной работы энергетики ввели дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Ленинградской области с 11:00 14 декабря "Россети Ленэнерго" перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для обеспечения устойчивой и безопасной работы энергетики ввели дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала. Круглосуточное дежурство на территории двух регионов несут 117 оперативно-выездных бригад (259 человек), оснащенных 118 единицами спецтехники. Специалисты "Россети Ленэнерго" также проверили готовность спецтехники и наличие аварийного запаса.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании​ 8-800-220-0-220.

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