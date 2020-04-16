В Большом порту Петербурга проверили 2731 тонну свежих гранатов

Фрукты прибыли в город из Израиля, Перу, Южной Африки и Индии.

За 3,5 месяца текущего года специалисты управления Россельхознадзора по Петербургу и области проверили 111 партий свежих гранатов, привезенных из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-службе ведомства 16 апреля.

Фрукты ввезли в город и Ленобласть через Большой порт. Самую щедрую партию гранатов почти в 1887 тонн поставили из Перу, из Израиля привезли немногим меньше – 709,5 тонн. Также свежая продукция поступала из Южной Африки и Индии. На сегодняшний день фитосанитарный контроль прошла в целом 2731 тонна гранатов.

Немногим ранее тонны заграничных цитрусовых также прошли в Петербурге контроль Россельхознадзора.

Видео: пресс-служба Россельхознадзора