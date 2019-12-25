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Тонны заграничных цитрусовых прошли в Петербурге контроль Россельхознадзора
Сегодня, 14:05
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himif

Тонны заграничных цитрусовых прошли в Петербурге контроль Россельхознадзора

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Около 6,7 тысяч тонн фруктов отправились на прилавки российских магазинов.

В первую неделю апреля сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу и области проверили порядка 6,,7 тысяч тонн различных цитрусовых, приехавших из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

В город прибыло 728 тонн лимонов из ЮАР, Марокко, Боливии и Бразилии, почти 2,7 тонны египетских и марокканских апельсинов, 3,2 тонны египетских, марокканских и пакистанских мандаринов и около 98,6 тонн лаймов из Мексики и Бразилии. Все свежие цитрусы без проблем прошли фитосанитарный контроль и разъехались по прилавкам российских магазинов.

Ранее мы рассказывали, что Россельхознадзор Петербурга нашел в египетской мяте растение-паразит.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, фитосанитарный контроль, фрукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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