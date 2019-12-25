Россельхознадзор Петербурга нашел в египетской мяте растение-паразит

По действующим нормативам груз, в котором были найдены мертвые семена, считается безопасным.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что в прибывшей в Петербург египетской мяте обнаружили растений-паразитов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.

Как оказалось, в ходе осмотра специалисты нашли в грузе семена сорных растений, по морфологическим признакам сходных с семенами карантинных растений рода повилика.

Однако в соответствии с законом, мертвые семена, которые были найдены в мяте, считаются безопасными. В итоге Россельхознадзор разрешил выпуск партии на рынок.

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