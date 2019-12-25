Россельхознадзор предотвратил поставку просроченного творога в детский сад области

Системы мониторинга выявили истекший срок годности у продуктов для дошкольного учреждения.

Пресс-служба Северо-западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о выявлении факта реализации просроченной продукции в Ленинградской области. В детский сад Приозерского района едва не отправились пять килограммов творога с истекшим сроком годности.

Внимание на нарушение обратили инспекторы мониторинговой группы после анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов, внесенных в систему "Меркурий". Продукция была внесена в систему в качестве "пищи для людей", однако была непригодной уже на момент оформления документов. Поставщиком испорченного творога оказалась компания ООО "Ресурс", действующая в Приозерском районе Ленинградской области. В ее отношении был составлен адинистративный протокол и назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.

Недавно питание в школьных столовых проверили специальные социальные комиссии.

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