"Ленинградский ревизорро" посетил школьные столовые Волхова

Специальные комиссии вместе с родителями проверили питание в волховских школах.

Глава администрации Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун рассказал в своем личном блоге в Instagram о результатах акции "Лениградский ревизорро", целью которой была проверка качества питания в школьных столовых.

Члены комиссии, сотрудники комитета по образованию, и родители учеников посетили столовые нескольких общеобразовательных учреждений, заявки на проверку которых ранее подавали сами родители. Оценивались санитарное состояние столовых, соответствие контрольных порций меню, внешний вид сотрудников столовых, обеспечение питьевого режима и вкусовые качества пищи в школах №1, №6 и №8 города Волхов.

Проверочные анкеты заполнялись по пятнадцати параметрам. Все столовые получили по результатам проверки оценки "хорошо" и "отлично", однако в комментариях к записи главы администрации родители скептически отозвались о проверках, к которым в школах готовятся заранее. Родители посоветовали зайти в другие школы внезапно, а дети сообщили, что в день проверки еда была непривычно вкусной, после чего вернулся холодный завтрак и суп неизвестного состава.

Ранее сообщалось, что родители будут проверять питание в столовых вместе с чиновниками по всему региону..

Фото: britsunalexey в Instagram