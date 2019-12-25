В Ленобласти родители вместе с чиновниками и учениками проверят школьное питание

Родители, представители органов власти в сфере образования и школьники проверят качество питания в школах Ленобласти. О запуске специальной акции объявила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Участники акции проверят вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов. "Комиссия" будет приезжать в образовательные учреждения без предупреждения.
Акция проводится с целью попробовать школьную кухню и узнать, как можно улучшить питание. В результате проверок будут выдвинуты предложения по улучшению качества блюд. Основной этап данного мероприятия начнется после весенних каникул.
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Фото: Pixabay
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