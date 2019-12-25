  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти родители вместе с чиновниками и учениками проверят школьное питание
Сегодня, 10:34
133
nastya960

В Ленобласти родители вместе с чиновниками и учениками проверят школьное питание

0 0

Участники акции проверят вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов.

Родители, представители органов власти в сфере образования и школьники проверят качество питания в школах Ленобласти. О запуске специальной акции объявила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Участники акции проверят вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов. "Комиссия" будет приезжать в образовательные учреждения без предупреждения.

Акция проводится с целью попробовать школьную кухню и узнать, как можно улучшить питание. В результате проверок будут выдвинуты предложения по улучшению качества блюд. Основной этап данного мероприятия начнется после весенних каникул.

Ранее петербургскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за фальсифицированный творог.

Фото: Pixabay

Теги: комиссия, питание
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии