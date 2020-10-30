Петербургскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за фальсифицированный творог

Петербургскую компанию "Эстина" привлекли к административной ответственности за изготовление фальсифицированного творога. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, продукция, которой кормили школьников в посёлке Беседа Волосовского района, не соответствовала ГОСТу. В тороге нашли жиры немолочного происхождения.
Данная компания с февраля не производит творог, в марте ей был выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее Роскачество назвало лучший творог.
Фото: pixabay
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