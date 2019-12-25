Россельхознадзор объявил предостережения за заброшенные участки в Ленобласти

Самым распространенным нарушением среди владельцев сельскохозяйственных угодий является зарастание участков многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В июле 2024 года Северо-Западное Управление Россельхознадзора провело обследование 7093 гектаров сельскохозяйственных земель в Ленинградской и Псковской областях. В ходе проверки было обнаружено более 100 участков, заросших сорняками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

В июле 2024 года Северо-Западное управление Россельхознадзора провело обследование 7093 гектаров сельскохозяйственных земель в Ленинградской и Псковской областях. В ходе проверки было обнаружено более 100 участков, заросших сорняками. Россельхознадзор провел 84 выездных обследования и 8 наблюдений за соблюдением обязательных требований. В результате было объявлено 122 предостережения за нарушение земельного законодательства.

Самым распространенным нарушением среди владельцев сельскохозяйственных угодий является зарастание участков многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Стоит отметить, что в соответствии с законодательством владельцы сельскохозяйственных участков обязаны использовать их в соответствии с их целевым назначением. Они не должны допускать загрязнения, истощения, деградации и уничтожения земель, а также иного негативного воздействия.

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Фото: Северо-Западное Управление Россельхознадзора