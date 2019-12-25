  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россельхознадзор обсудил профилактику африканской чумы свиней с хозяйствующими субъектами области
Сегодня, 9:52
131
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Россельхознадзор обсудил профилактику африканской чумы свиней с хозяйствующими субъектами области

0 0

Мероприятие организовали из-за неблагополучной эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней в стране.

В Петербурге прошла рабочая встреча представителей Россельхознадзора и действующих субъектов Ленобласти по вопросам профилактики африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятие приняли участие заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков и руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев. Поскольку с начала лета в соседних регионах, Псковской и Новгородской, зафиксировали 21 вспышку африканской чумы свиней в  дикой фауне и на крупных свиноводческих комплексах, было решено обсудить ситуацию.

По словам Савенкова, сейчас в Ленобласти сложилась стабильно напряжённая ситуация по АЧС. Он призвал производителей работать по принципу открытости. Отдельное внимание уделили необходимости увеличения качества лабораторного мониторинга свиней и количества отбора проб от сырья и готовой продукции. В Россельхознадзоре отметили, что вместе с региональной ветеринарной службой готовы брать часть работы по отбору проб, их доставке и дальнейшим исследованиям.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре предупредили об опасности чумных сусликов.

Фото: pexels

Теги: африканская чума свиней, россельхознадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии