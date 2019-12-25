Россельхознадзор обсудил профилактику африканской чумы свиней с хозяйствующими субъектами области

Мероприятие организовали из-за неблагополучной эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней в стране.

В Петербурге прошла рабочая встреча представителей Россельхознадзора и действующих субъектов Ленобласти по вопросам профилактики африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятие приняли участие заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков и руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев. Поскольку с начала лета в соседних регионах, Псковской и Новгородской, зафиксировали 21 вспышку африканской чумы свиней в дикой фауне и на крупных свиноводческих комплексах, было решено обсудить ситуацию.

По словам Савенкова, сейчас в Ленобласти сложилась стабильно напряжённая ситуация по АЧС. Он призвал производителей работать по принципу открытости. Отдельное внимание уделили необходимости увеличения качества лабораторного мониторинга свиней и количества отбора проб от сырья и готовой продукции. В Россельхознадзоре отметили, что вместе с региональной ветеринарной службой готовы брать часть работы по отбору проб, их доставке и дальнейшим исследованиям.

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