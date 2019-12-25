Россельхознадзор не пустил в Петербург партию гнилых слив

В Петербург из Сербии доставили партию слив с признаками загнивания. Это обнаружило Управление Россельхознадзора по Петербургу, области и Псковской области во время карантинного фитосанитарного контроля.
Сливы должны были отправиться на одно из петербургских предприятий сетевой розничной торговли.
Эксперты подтвердили у плодов наличие опасного заболевания – бурой монилиозной гнили. В настоящее время оно обнаружено в странах Европы, Азии и Африки, в том числе ― Польше, Финляндии, Латвии и Эстонии.
Партию не пустили на территорию России.
За полгода в Петербург привезли более 7 тысяч тонн гранатов.
Фото: pixabay.com
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