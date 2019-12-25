Россельхознадзор не пустил в Петербург партию гнилых слив

Опасное заболевание обнаружили на ввозимой продукции впервые в этом году.

В Петербург из Сербии доставили партию слив с признаками загнивания. Это обнаружило Управление Россельхознадзора по Петербургу, области и Псковской области во время карантинного фитосанитарного контроля.

Сливы должны были отправиться на одно из петербургских предприятий сетевой розничной торговли.

Эксперты подтвердили у плодов наличие опасного заболевания – бурой монилиозной гнили. В настоящее время оно обнаружено в странах Европы, Азии и Африки, в том числе ― Польше, Финляндии, Латвии и Эстонии.

Партию не пустили на территорию России.

За полгода в Петербург привезли более 7 тысяч тонн гранатов.

Фото: pixabay.com