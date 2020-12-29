Россельхознадзор нашел в Петербурге и Ленобласти 70 предприятий-"фантомов"

При оформлении ветеринарных сопроводительных документов сотрудниками ведомства было найдено более 25 тысяч нарушений.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям нашли в городе и 47 регионе 70 предприятий-"фантомов". В 2019-м году их было 11. Об этом рассказала пресс-служба ведомства 5 января, подводя итоги 2020 года.

В частности, при помощи системы "Меркурий" специалисты выявили порядка 26 тысяч нарушений ветеринарного законодательства. Предприятия-"фантомы", выявленные в Петербурге и Ленобласти, пробовали оформлять ветеринарные сертификаты, не имея на это прав – в их число вошли три десятка площадок производителей и 40 предприятий, которые якобы занимаются реализацией продукции.

При оформлении ветеринарных сопроводительных документов сотрудниками ведомства было найдено более 25 тысяч нарушений – 25 750. Ошибки были допущены при оформлении документов на рыбу, мясо, молоко и корма. В самой системе "Меркурий" пришлось заблокировать более 400 профилей на сроком от 7 до 180 дней и аннулировать порядка 70 учетных записей.

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" накануне специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 220 попугаев. Декоративные птицы прибыли самолетом из Республики Киргизия и направились в адрес жителя Петербурга.

Фото: Piter.tv