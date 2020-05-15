Росрыболовство возбудило дело об "убийстве" четырех ершей после массовой гибели рыбы в Петербурге

На анализ в Росрыболовство отправили два мертвых ерша, чтобы узнать причину гибели.

В пятницу, 27 мая, в Петербурге завели административное дело после массовой гибели рыбы в Фонтанке. Северо-Западное ТУ Росрыболовства также проверило воды Большой Невки - случаи гибели морских жителей не подтвердились, передают "Невские новости".

На анализ в Росрыболовство отправили два мертвых ерша, чтобы узнать причину гибели. В сообщении подчеркнули, что "установлен факт замора четырех экземпляров водных биологических ресурсов (ВБР) — ершей". Образцы отправили в Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ "ВНИРО".

Ранее мы сообщали, что экологи объяснили массовую смерть рыбы в акваториях Петербурга. Председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зелёный крест" Юрий Шевчук подчеркнул, что рыба погибла не по естественным причинам, резких климатических изменений не было.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург