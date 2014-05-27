Росрыболовство отслеживает цены на минтай на российском рынке

Росрыболовство следит за ситуацией с ценами на минтай на российском рынке. Соответствующее заявление журналистам сделал руководитель профильного ведомства Илья Шестаков, выступая накануне расширенного заседания коллегии. Эксперт пояснил, что объем поставок данного вида рыбы на внутренний рынок страны по итогам 2025 года достиг рекордных значений. Речь идет о показателе в 2,2 миллиона тонн. По результата текущего года страна также может обновить рекорд, так как сохраняется выданный объем квот по добыче биологического водного ресурса.

Экспортные цены на минтай, именно потрошеный без головы, находятся на самом высоком уровне в истории. Поскольку минтай в том числе экспортно ориентированный вид, это может потянуть цены и на внутреннем рынке чуть-чуть за собой. Мы следим за ситуацией. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

По словам Ильи Шестакова, на данный момент промысел ведется с небольшим отставанием. Однако специалисты ожидают того, что в сезону Охотоморской путины темпы получится нарастить.

