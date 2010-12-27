В Петербурге возобновили регистрацию ДДУ на апартаменты

По новым правилась, дольщики перечисляют средства на специальные эскроу-счета.

В четверг, 3 октября. стало известно о том, что в Северной столице возобновили регистрацию ДДУ на апартаменты. Сообщает NSP.ru со ссылкой на замглавы комитета по строительству Евгения Барановского.

Согласно новым правилам, дольщики будут перечислять деньги на эскроу-счета. При этом дольщики смогут снять с них средства только после сдачи объекта. Предполагается, что строительство будут осуществлять на заемные деньги, либо на собственные средства компаний.

Также новые правила обязуют застройщиков отчислять взносы в компенсационный фонд.

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