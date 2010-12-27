Макаров призвал оппозицию "не теребонить" город

Председатель ЗакСа выступил с резкой критикой в адрес Бориса Вишневского и Максима Резника.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил с резкой критикой в адрес оппозиции. Об этом пишет "Коммерсант".

В частности, он заявил, что партия власти в ущерб себе отменила досрочное голосование, чтобы у других кандидатов было больше шансов занять мандаты в 110 МО Петербурга.

Кроме того, Макаров призвал лидера партии "Яблоко" Бориса Вишневского остановить своих помощников. Председателю ЗакСа не понравилась ситуация, когда депутат Сергей Трошин, защищая права ЛГБТ-сообщества, поставил в МО "Литейный округ" радужный флаг.

Также он упрекнул депутата Максима Резника в том, что он "зажигал с Навальным на митинге". Речь идет о согласованной акции в поддержку политзаключенных, которая прошла 29 сентября в Москве.

Макаров опасается, что протестная повестка будет перенесена из Москвы в Петербург, который все эти годы спокойно жил. "Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?", — отметил спикер городского парламента.

Ранее Макаров объяснил, почему нельзя снимать портреты Путина.

Фото: assembly.spb.ru