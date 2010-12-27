Макаров объяснил, почему нельзя снимать портреты Путина

Он заявил, что Путин спас страну в конце ХХ, когда Россия "была отдана на растерзание международным террористическим бандам".

Председатель Законодательного собрания, единоросс Вячеслав Макаров возмутился снятием портретов президента РФ Владимира Путина со стен некоторых МО Петербурга. О своем недовольстве он заявил во время очередного пленарного заседания в ЗакСе. Об этом пишет "Фонтанка".

Макаров отметил, что Путин спас страну в конце ХХ века, когда Россия "была отдана на растерзание международным террористическим бандам". Он заявил, что от страны ничего не осталось бы, если бы не приход к власти Путина.

Портреты Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова сняли со стен офиса МО №72, где большинство мест получили выдвиженцы от "Партии роста". Позже фотографии политиков повесил у себя в кабинете председатель МО Павел Швец, также избранный от "Партии роста".

В свою очередь муниципальный совет МО "Литейный округ", где большинство мест получили депутаты от партии "Яблоко", вовсе запретил кому-либо вешать на стены офиса портреты ныне здравствующих политиков.

Ранее Макаров признался во вмешательстве в выборы Петербурга.

Фото: assembly.spb.ru