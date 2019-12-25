Росреестр приостановил регистрацию сделок с недвижимостью

На сайте проводят плановые регламентные технические работы.

В пятницу, 11 ноября, Росреестр временно приостановил регистрацию сделок с недвижимостью. Об этом написали на сайте управления.

На сайте проводят плановые регламентные технические работы. Из-за этого сроки предоставления государственных услуг могут быть увеличены. При этом сроки завершения не назвали.

В Петербурге также столкнулись с проблемами при регистрации сделок с недвижимостью столкнулись продавцы, покупатели, риелторы и нотариусы. Многие пожаловались, что дозвониться на горячую линию Росреестра, чтобы получить разъяснения, практически невозможно.

Ранее сайт со способами травли животных заблокировали по требованию петербургской прокуратуры. Поскольку информация находилась в открытом доступе, её могли увидеть несовершеннолетние.

Фото: Piter.tv

