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Росреестр приостановил регистрацию сделок с недвижимостью
Сегодня, 19:53
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Росреестр приостановил регистрацию сделок с недвижимостью

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На сайте проводят плановые регламентные технические работы.

В пятницу, 11 ноября, Росреестр временно приостановил регистрацию сделок с недвижимостью. Об этом написали на сайте управления.

На сайте проводят плановые регламентные технические работы. Из-за этого сроки предоставления государственных услуг могут быть увеличены. При этом сроки завершения не назвали. 

В Петербурге также столкнулись с проблемами при регистрации сделок с недвижимостью столкнулись продавцы, покупатели, риелторы и нотариусы. Многие пожаловались, что дозвониться на горячую линию Росреестра, чтобы получить разъяснения, практически невозможно.

Ранее сайт со способами травли животных заблокировали по требованию петербургской прокуратуры. Поскольку информация находилась в открытом доступе, её могли увидеть несовершеннолетние.

Фото: Piter.tv
 

Теги: работы, регистрация, росреестр, сделки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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