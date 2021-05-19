Сайт со способами травли животных заблокировали по требованию петербургской прокуратуры

Поскольку информация находилась в открытом доступе, её могли увидеть несовершеннолетние.

Петербургский суд удовлетворил иск прокурора и заблокировал сайт, на котором была опубликована информация о способах травли животных. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Ресурс был обнаружен в ходе мониторинга Сети. На нём, в частности, было указано, как травить птиц при помощи добавления определённых препаратов в корм.

С информацией, которая находилась в открытом доступе, могли ознакомиться и несовершеннолетние. Согласно федеральному закону, за распространение сведений о способах жестокого обращение с животными грозит административная или уголовная ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина заплатит больше 1,5 млн рублей за разбитого на кладбище ангела.

Фото: Piter.TV