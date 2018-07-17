Росприроднадзор ищет виновных в сбросе сточных вод в реку Оккервиль

Недавно река приобрела ненормальный мутно-серый цвет.

В Кудрово сотрудники регионального Росприроднадзора проверили информацию о сбросе сточных вод в реку Оккервиль. Тревогу забили местные жители, которые заметили ненормальный мутно-серый цвет речной воды. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу.

Выяснилось, что загрязнения попадают в воду со стройплощадки на Европейском проспекте. На данный момент сотрудники Росприроднадзора ищут виновных в сбросе сточных вод.

Напомним, что в 2018 году Росприроднадзор уже добивался того, чтобы петербургская строительная компания прекратила сбрасывать в реку Оккервиль бентонит.

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Фото: Pixabay