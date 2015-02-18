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Предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за сброс сточных вод с химическим запахом в Славянку

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Информация из жалоб жителей подтвердилась.

Росприроднадзор по Северо-Западу привлек к ответственности ФГУП "СКТБ "Технолог" за сброс сточных вод в Рыбацком. Об этом 27-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

Жители Невского района жаловались на то, что ручей, впадающий в Славянку, изменил свой цвет на фиолетовый, а также на химический запах с территории организации. Специалисты проверяли концентрацию БПК5, ХПК, аммония-иона, свинца и нефтепродуктов в реке.

В момент осмотра ручья были замечены сине-фиолетовые стоки и с резким запахом. Предполагается, что это был порох.

Предприятие оштрафовали на 295 тыс. рублей. Оно должно будет устранить нарушения.

Ранее Росприроднадзор попросил "Водоканал" не допускать загрязнения реки Оккервиль. 

Видео: Telegram / Росприроднадзор по СЗФО

Теги: славянка, сточные воды, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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