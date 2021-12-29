Росприроднадзор проводит проверку загрязнения ледовой поверхности реки Охты

Грязная вода поступает со строительной площадки у ЖК "Зима-Лето".

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу начало проверку по факту загрязнения льда в реке Охта. Предположительно, грязные талые воды сбрасывались со строительной площадки. Грязь заметили у моста Энергетиков в Красногвардейском районе.

С жалобой в ведомство обратились петербуржцы. Очевидцы сообщили, что загрязненные стоки поступают в водосток со строительной площадки, расположенной около жилого комплекса "Зима-Лето". Специалисты установили, что на месте проводятся земляные работы по обустройство инженерных коммуникаций. Информация от граждан подтвердилась.

Штраф за подобное нарушение может составить до 300 тысяч рублей.

Ранее Росприроднадзор заинтересовался сообщением о сбросе снега в Охту в Мурино.

Видео: Управление Росприроднадзора по СЗФО