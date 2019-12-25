Росприроднадзор проверяет законность строительных работ в водоохранной зоне Финского залива

Местные жители пожаловались на строительство парковки.

Специалисты регионального Росприроднадзора проверяют законность работ в водоохранной зоне Финского залива. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее петербуржцы пожаловались на строительство парковки в водоохранной зоне Финского залива. Работы проходят напротив дома №70/1 по улице Маршала Казакова.

Водоохранная зона составляет 500 метров. Согласно Водному кодексу, строительство объектов на данным участке допустимо, но при одном условии, – их нужно оборудовать конструкциями, защищающих водные объекты от загрязнений.

Специалисты уже направили запрос в комитет имущественных отношений, службу государственного строительного надзора и государственную административно-техническую инспекцию Петербурга (ГАТИ).

Ранее мы писали, что Росприроднадзор проверяет реку Серьга после сообщений о загрязнении.

Фото: Piter.tv