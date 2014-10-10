Росприроднадзор проверяет реку Серьга после сообщений о загрязнении

Эксперты осмотрели реку Серьга в зоне возможного загрязнения и взяли пробы воды.

Росприроднадзор по Северо-западному федеральному округу совместно с лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ" провели осмотр реки Серьга в Выборгском районе Ленинградской области после поступившей информации о возможном загрязнении. Согласно имеющимся данным, ночью с 11 на 12 июля рядом с пограничным КПП "Торфяновка" у границы с Финляндией по неустановленной причине могло произойти попадание в реку топлива из поврежденного бака грузового автомобиля.

Для предотвращения распространения нефтепродукта по реке на воде службами ООО "ЕТС" были установлены боновые заграждения. Прибывшие на место сотрудники Росприроднадзора и лаборатории осмотрели зону возможного загрязнения и взяли пробы воды в нескольких местах: внутри бонового заграждения, выше и ниже по течению. Результаты лабораторного анализа дадут основания для принятия процессуальных решений.

Ранее Росприроднадзор выяснял, кто виноват в загрязнении реки Малая Невка.