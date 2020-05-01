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smirenny
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Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Невы около Литейного моста

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Чайки вылавливали пищу из мутной воды.

Петербуржцы поделились, что заметили в Неве у Литейного моста выброс непонятного вещества: вода стала белой и мутной. Свидетели уточнили, что отходы похожи на пищевые: чайки вылавливали еду из мутной воды.

Также уточняется, что в районе Кутузовской набережной действительно находится общесплавной выпуск ЦО-13, находящийся на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", однако узнать, кто именно виноват вряд ли удастся: на него поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и бюджетных учреждений Центрального района. 99% сточных вод Петербурга проходят через систему очистки, а данный выпуск как раз относится к оставшемуся 1%.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте произошло тройное ДТП.

Видео: t.me/Megapolisonline

Теги: выброс отходов в реку, загрязнение невы, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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