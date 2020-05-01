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На Невском проспекте произошло тройное ДТП

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О пострадавших пока не сообщается.

Вечером в пятницу, 1 мая, петербуржцы рассказали о тройной аварии на Невском проспекте и поделились в соцсетях видеозаписью с места столкновения.

"Киа Рио" поехала на красный по Невскому проспекту и поймала "Ауди", выезжающую с Думской, на Михайловской досталось и "Киа Пиканто"

уточнил очевидец.

О состоянии пассажиров и водителей автомобилей информация не поступала. 

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись недалеко от Аничкова моста на Невском проспекте.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, авария на невском проспекте, тройное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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