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Росприроднадзор предупредил о нашествии гадюк в Ленобласти
Сегодня, 8:44
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nastya960

Росприроднадзор предупредил о нашествии гадюк в Ленобласти

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. Если гадюка все же укусила, то не стоит высасывать яд самостоятельно, так как при наличии открытых ран во рту ситуация может стать только хуже.

В Ленобласти гадюки начали выползать из водоемов, их теперь можно увидеть не только в природной среде, но и возле жилых домов. Об этом жителям сообщили в Росприроднадзоре.

Гадюки могут быть опасны для человека из-за токсичного яда, который они выделают во время укуса. Людям советуют не приближаться к этим змеям. Если гадюка все же укусила, то не стоит высасывать яд самостоятельно, так как при наличии открытых ран во рту ситуация может стать только хуже.

Также нельзя разрезать или прижигать место укуса, так как это приведет к ускорению процесса кровообращения и яд ещё быстрее распространится по всему организму. После укуса нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

В конце июня гадюка укусила малыша, который купался с мамой под Гатчиной.

Фото: pixabay

Теги: гадюка, змея, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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