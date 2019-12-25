Росприроднадзор посетил лисицу и рысей в квартирах петербуржцев

Животные содержатся без нарушений.

Сотрудники территориального Росприроднадзора провели проверку по факту содержания диких животных в квартирах петербуржцев. На них поступили жалобы, сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что лисица, змеи и две рыси, на которых пожаловались, были приобретены до того, как это стало запрещено законодательством. Закон вступил в силу с 1 января 2020.

Нарушений условий содержания не было зафиксировано. У рысей в квартире в Невском районе есть свои специально оборудованные укрытия, квартира содержится в чистоте. Животные находятся в хорошей физической форме и не проявляют агрессии.

Еще одна проверка прошла в квартире Центрального района. Шесть змей живут в террариуме, а у лисы на лоджии оборудована клетка. При этом она спокойно может передвигаться по квартире. На прогулку хищницу выводят на поводке и в наморднике. В обоих случаях животные привиты от бешенства.

Напомним, на данный момент утвержден список диких животных, которых нельзя содержать или использовать в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом "Об ответственном обращении с животными".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Финский залив выпустили свыше 10 тысяч молодых сигов для восполнения природных ресурсов.

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