Росприроднадзор подтвердил массовую гибель рыбы в Дудергофском канале

На месте гибели в воде была маслянистая пленка.

Инспекторы Росприроднадзора по СЗФО осмотрели реку Дудергофка после сообщения о массовом вымирании рыбы. Специалисты пришли к выводу, что река не является источником, которая привела к замору. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты осмотрели реку от проспекта Народного Ополчения до места впадения в Дудергофский канал в районе Петергофского шоссе. Отмечается, что вода была естественного цвета и без запаха. Мертвой рыбы по берегам не обнаружили.

При этом на протяжении практически всего Дудергофского канала мертвая рыба все же плавала. Там заметили маслянистую пленку.

Напомним, на мертвую рыбу петербуржцы обратили внимание в минувшее воскресенье.

Видео: Telegram / RPN_SZFO