Петербуржцы сняли на видео массовую гибель рыбы в Дудергофском канале

На данный момент неизвестно, что послужило причиной гибели рыб.

В воскресенье, 14 ноября, петербуржцы обратили внимание на мертвую рыбу в Дудергофском канале. Об этом они рассказали группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Автор публикации написала, что в Дудергофском канале плавает мертвая рыба, ее очень много. На кадрах видео можно наблюдать, как сотни рыб уносит течение.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной гибели рыб.

Ранее Piter.tv писал, что Дудергофский канал в Красносельском районе очистили от водорослей.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Олеся Каримова