Росприроднадзор обвинил коммунальщиков Всеволожского района в загрязнении Охты

Нарушители должны будут выплатить 3,6 миллионов рублей.

АО "Водно-коммунальное хозяйство" обвиняется в загрязнении реки Охта: Северо-Западное управление Росприроднадзора потребовало у коммунальщиков компенсацию в 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В случае, если виновники сброса сточных вод в реку не выплатят штраф добровольно, разбирательство продолжится в суде.

Отметим, что в ходе следственных мероприятий были проверены пробы воды. В них обнаружили многие опасные соединения и элементы - БПК, ХПК, азот, фосфор, железо, марганец, цинк.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировали превышение допустимого уровня радиации.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора