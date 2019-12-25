  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росприроднадзор обвинил коммунальщиков Всеволожского района в загрязнении Охты
Сегодня, 18:21
75
lizapoluda

Росприроднадзор обвинил коммунальщиков Всеволожского района в загрязнении Охты

0 0

Нарушители должны будут выплатить 3,6 миллионов рублей.

АО "Водно-коммунальное хозяйство" обвиняется в загрязнении реки Охта: Северо-Западное управление Росприроднадзора потребовало у коммунальщиков компенсацию в 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В случае, если виновники сброса сточных вод в реку не выплатят штраф добровольно, разбирательство продолжится в суде.

Отметим, что в ходе следственных мероприятий были проверены пробы воды. В них обнаружили многие опасные соединения и элементы - БПК, ХПК, азот, фосфор, железо, марганец, цинк.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировали превышение допустимого уровня радиации.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии