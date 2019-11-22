В Ленобласти зафиксировали превышение допустимого уровня радиации

Среднее по стране значение вклада в коллективную дозу облучения населения природными источниками излучения составляет 84,9%.

В некоторых регионах России зафиксировали повышенный уровень так называемого природного излучения – радиации. В список попала и Ленинградская область. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Среднее по стране значение вклада в коллективную дозу облучения населения природными источниками излучения составляет 84,9%. В Дагестане, Карачаево-Черкессии, Алтае, Кабардино-Балкарии этот показатель достиг отметки в 94%. Превышение нормативов было отмечено и в Тыве, Иркутской области, Еврейской автономной области.

При этом в 20 субъектах страны, в частности, в Ленобласти, зарегистрированы превышения гигиенического норматива радона в помещениях эксплуатируемых жилых и общественных зданий.

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