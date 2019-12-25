Накануне инспекторы ведомства провели рейдовый осмотр реки.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что Росприроднадзор обнаружил источник белесых пятен в Неве и Славянке. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Как оказалось, ранее инспекторы провели рейдовый осмотр реки. Во время исследования они нашли трубу с характерным белёсым налётом. Отмечается, что иных источников загрязнения сотрудники Росприроднадзора не обнаружили.

В настоящий момент ведомство выясняет на чьём балансе находится обнаруженный выпуск. Как оказалось, среди официальных выпусков вод в эту акваторию есть сразу три компании.

Ранее мы сообщали о том, что свалка химических отходов на Дальневосточном проспекте стала уголовным делом.

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