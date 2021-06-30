Роспотребнадзор заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Крыму

В республике уже ужесточили ограничительные меры.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ситуацию с распространением коронавируса в Крыму сложной. По ее словам, в республике растет заболеваемость.

Ситуация по Республике Крым довольно сложная. Уровень заболеваемости растет. Растет серьезно. И на сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены были пойти на те ограничения, которые приняты в указе главы, - отметила она.

Пеньковская подчеркнула, что о коллективном иммунитете пока говорить сложно из-за уровня иммунизации. По ее словам, эпидемиологическую ситуацию в Крыму пока можно регулировать только благодаря ограничениям.

Напомним, что в Крыму 22 июня ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости.

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Видео: ВКонтакте / Сергей Аксенов