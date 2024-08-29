Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский тест на гепатит Е

Набор отечественных реагентов позволяет определять наличие у пациента РНК вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков болезни.

Сотрудники ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первый на территории страны отечественный тест на гепатит Е. Соответствующий комментарий сделали журналистам ипрдставители пресс-службы надзорного ведомства. Эксперты указали на то, что высокочувствительный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е (ВГЕ) методом ПЦР уже запущен в происзводство.

Тест-система способна обнаруживать генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные серологические тесты, ориентированные на выявление антител, могут давать ложноотрицательные результаты. пресс-служба Роспотребнадзора

В профильном ведомстве пояснили, что набор реагентов позволяет определять наличие РНК вируса у пациента за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания. Также он эффективне в период, когда специфические антитела в организме человека еще не выработались. Дополнительно тест можно использовать для исследования объектов внешней среды: смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб различных категорий. Такие решения позволяют медикам оперативно принимать меры по предотвращению распространения инфекции.

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Фото: Piter.tv